حاسبوا الجمعيات الخيرية

بعض مطالبات المسؤولين للجهات والمؤسسات التي تقع تحت إدارتهم أو إشرافهم مثير للدهشة، ولا تعود تلك الدهشة إلى تعسفها أو مخالفتها للأنظمة واللوائح أو حتى بالصيغ والأساليب التي يتم طرحها بها، وإنما تعود تلك الدهشة إلى تلك المطالبات التي تتعلق بأمور كان من المتصور أن تكون قد أنجزت منذ وقت مبكر، ولذلك لا تكون التوجيهات والمطالبات مثيرة للدهشة بقدر أن المثير لها تأخر تلك المنجزات أو المهام.

من ذلك ما طالب به وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للتنمية الاجتماعية الجمعيات الخيرية من تعيين محاسب سعودي للجمعية في لقاء ضم ٣٦ جمعية خيرية من محافظة الطائف.

هذه المطالبة تعني أحد أمرين لا ثالث لهما: أولهما أن تلك الجمعيات أو بعضها على الأقل تعمل دون أن يكون فيها محاسب يعرف مداخيل تلك الجمعيات سواء من الدعم الحكومي أو من القطاع الأهلي الراغب في فعل الخير، وثانيهما أن وظائف المحاسبة في تلك الجمعيات الخيرية مشغولة بمحاسبين غير سعوديين، والأمر لا يمكن أن يتوقف عن حدود الجمعيات الخيرية في محافظة الطائف فهي ليست بدعا أو استثناء في كيفية إدارة العمل الخيري من بين الجمعيات الخيرية المنتشرة في مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.

وإذا كانت المسألة تتعلق بعدم وجود محاسبين في تلك الجمعيات فإن ذلك يطرح سؤالا مشروعا حول منصرفات تلك الجمعيات ومدى وفائها بالتزامها بتحقيق أهداف محددة من وراء عملها الخيري بل ربما طرح سؤالا أكثر خطورة حول احتمال تسرب تلك المساعدات لأشخاص وجهات غير مستحقة لها، ذلك أن كل احتمال وارد ما دامت تلك الجمعيات تعمل دون محاسب يرصد ما يرد إليها وما ينصرف منها.

أما إذا كانت تلك الجمعيات لاتزال توظف محاسبين غير سعوديين فذلك أمر مثير للاستغراب فكيف تسنى لتلك الجمعيات أن تستقدم محاسبين على كفالتها، وهو أمر مستبعد، أو أن تخالف الأنظمة فتوظف محاسبين ليسوا على كفالتها دون أن ترى في ذلك مخالفة للأنظمة ودون أن تطالها حملات التفتيش وأن لا ترى أن أول أعمال الخير التي ينبغي أن تنهض بها هي منح فرصة عمل لشاب سعودي يعاني من البطالة بينما يحتل وظائف محاسبة الجمعيات الخيرية محاسبون مستقدمون أو محاسبون مخالفون.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

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