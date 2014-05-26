شروط ممارسة المعقبين لـ"الواسطة"

أعطت وزارة العمل، اليوم الاثنين، الضوء الأخضر للمعقبين ممارسة "الواسطة" في تخليص معاملات عملائهم، شريطة توفر أمرين، الأول أن يندرج تحت مظلة مكاتب الخدمات العامة المرخص لها من قبل الوزارة، بينما الأمر الثاني أن تكون الواسطة في نشاط الاستقدام.

وقالت الوزارة في بيان لها إن من يتم ضبطه وهو يمارس التوسط في نشاط الاستقدام من دون ترخيص، سيتم تغريم مكتب الخدمات العامة بقيمة 10 آلاف ريال للمخالفة الواحدة في هذا الشأن.

وأوضحت أنه بلغ إجمالي مكاتب الخدمات العامة المرخص لها، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، 11188 مكتباً، بينما عدد مكاتب الاستقدام المرخص لها تبلغ 338 مكتباً في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأكدت الوزارة أنها تستقبل شكاوى المواطنين والمقيمين تجاه مكاتب الخدمات العامة التي عملت على أساس التوسط في الاستقدام، بجملة من الخطوات، تبدأ بتوجيه مكتب العمل المختص لضبط المخالفة والتي تصل إلى 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، ومن ثم إحالة المخالفة لإمارة المنطقة وفرع وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ اللازم، وذلك نتيجة مزاولة المكتب لنشاط يخالف ما صرح له.