هاربون من بيوت الزوجية

نمطية العزل بين الجنسين في الحياة العامة جعلت لكل من الجنسين عالمه وأسراره وأسلوب تعامله الخاص، حتى في حالة ارتباط الرجل بالمرأة كعلاقة وثيقة ولصيقة من حياة الفرد الشخصية كالزواج، إلا أنه سرعان ما ينطفئ بريق عنفوانها بعد السنة الأولى من الارتباط الزوجي، فالرجل التقليدي يبدأ برسم ملامح الحياة الزوجية ويقوم على تحديد نمطيتها ومواقفها بضابط معين في حال أن لدى الزوجة جاهزية تامة للتعايش وفق النمط المفترض والمحدد مسبقا من قبل المحيط الاجتماعي، فهو يحافظ من خلاله على بقاء زوجته في قالب من التحفظ يضمن من ذلك أن يبقي عليها التزامها بالسلوك الأخلاقي الذي يرى أنه يحافظ على استقامة بيته وأسرته، بينما هي ترى أن هذا التزام واجب وبغير ذلك لا تستقيم الأمور، مما يجعل الرجل لا يحاسب نفسه على التفريط الصادر من جهته.

تجد الزوجة تتساءل بقدر من الخيبة والإحباط، لماذا يجد زوجها المتعة والتسلية مع أصحابه أكثر بكثير من الحياة في منزله؟ وهو في هذه الحالة ينسلخ عن رداء التحفظ الذي يحاصرهما به المجتمع ويفرضه هو في المنزل، والذي طوق به زواجه حتى يغلف سلوكه بالاستقامة والقبول، ومن باب آخر قد يظن أن مشاركته لزوجته في جميع شؤونه ستفتح عليه بابا لا ينغلق من المشكلات، وفي حالة أخرى قد يرى أن في ذلك فسادا لأخلاقها، استنادا على النظرية البائسة التي ترى المرأة منحرفة بالفطرة طالما لا ينضبط سلوكها من قبل الرجل كمدقق على السلوك!

لك أن تلقي صورة على بعض مجالس الرجال وما يدور فيها من الأحاديث والسلوكيات الهامشية التي يرون في ممارساتها حقا لهم بامتلاك مساحة من الحرية تكفل لهم ذلك كوضع امتيازي، ولا نحاكي هنا البعد الأخلاقي للسلوك خارج البيت، فهذا معيار محدد حسب الشخص نفسه، ولكن يمكن لنا أن نتصور علاقة الزواج كعلاقة محصنة بشدة من الانفلات إلى الحد الذي يتعدى فيه كلاهما على الآخر ويقلل من واجبات حقه واحترام حريته، من حيث يغيب الفهم الحقيقي لعلاقة الزواج بسبب احتكامها للعرف والعادات القهرية، ومن حيث يكون الفرد في صراع مع رغباته الحقيقية وما ينبغي أن يكون عليه أسريا واجتماعيا، فالزواج الناجح يبنى على الصداقة وتشارك الرغبات والاحتياجات الإنسانية بعيدا عن قيود المجتمع.

نقلا عن صحيفة "الوطن"

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