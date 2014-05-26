وفاة امرأة وإصابة عائلتها في حادث سير بنجران

توفيت امرأة وأصيب 7 من عائلتها في حادث سير بمنطقة نجران - جنوب غرب السعودية - حيث اصطدمت السيارة التي كانت تقلها وعائلتها بشاحنة من الخلف ما أدى إلى انقلابها.

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران سعود آل دويس أن عمليات الهلال تلقيت بلاغاً يوم أمس يفيد بوقوع حادث تصادم ثم انقلاب شرق سلطانة باتجاه وادي الدواسر، وعلى الفور تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية متكاملة للموقع، واتضح وجود 7 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم رجل وامرأة وخمسة أطفال كانوا في سيارة من نوع صالون اصطدموا بشاحنة ضخمة من الخلف، مما أدى إلى انقلاب السيارة ونتج عن ذلك وفاة المرأة وإصابة البقية إصابات متفرقة، ثلاثة منهم أطفال إصاباتهم خطيرة، واثنان إصاباتهما متوسطة الخطورة، والرجل إصابته بسيطة وقد تم تقديم العناية الإسعافية اللازمة لهم ونقلوا إلى مستشفى الملك خالد بنجران.