150 ألف ريال قرض لكل مبتعث

فرصة جديدة تستقبل المبتعثين بعد عودتهم إلى السعودية، وهي إقراضهم مبلغ 150 ألف ريال كحد أعلى، في حال رغبتهم في استثمار ما درسوه على حسابهم الخاص، من خلال مشاريع تنموية عبر منشآت صغيرة، يتبنون استراتيجياتها التنفيذية بمساندة إحدى الشركات الوطنية التي ستقدم لهم قروض ذلك المشروع.

هذه الفرصة وفرها برنامج باب رزق جميل، الذي أعلن أيضاً عن توفير فرص وظيفية تنتظر المبتعثين في الشركات والمؤسسات، والتي تتناسب أجورها مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وبحسب ما علمته "العربية.نت"، فإن قروض المشاريع ليس محدودا، ويعتمد على أفكار المشاريع التي يقدمها المبتعث، وتحظى بموافقة المشرفين على البرنامج.

يذكر أن "باب رزق جميل" هو منصة لاستقبال الشركات التي ترغب في الحصول على الكفاءات البشرية المناسبة من خلال ترشيح الفرص المتاحة في هذه الشركات أمام الشباب المؤهلين لشغلها.

وهو إحدى مبادرات عبداللطيف جميل الاجتماعية، وساهم منذ تأسيسه في عام 2003 في توفير أكثر من 450 ألف فرصة عمل في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا عبر برامجه للتوظيف المباشر التي تنتهي بالتدريب والعمل عن بعد، إضافة إلى تملك سيارات النقل العامة والأسر المنتجة، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة.