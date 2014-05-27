أميركا.. تخريج 12500 مبتعث من برنامج خادم الحرمين

أقامت وزارة التعليم العالي، ممثلة في الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، حفل تخريج 12500 من المبتعثين والمبتعثات، يمثلون الدفعة السابعة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

وجرى الاحتفال وسط أجواء من الفرحة، بحضور الآباء والأمهات الذين لم يفوتوا فرصة المشاركة في فرحة الإنجاز.

وألقى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد العنقري، كلمة أشار فيها إلى أن المملكة ارتكزت في مسيرة برنامج الابتعاث على ثلاثة محاور، أولها اختيار أفضل الجامعات والمدارس العلمية الحديثة في نحو 32 دولة للابتعاث إليها للتزود بالعلم والتقنية الحديثة والتخصص فيها، ونقلها إلى المملكة، فيما تمثل المحور في على دعم الهوية السعودية المستندة إلى ثوابت الدين والارتقاء بها وإكسابها صفة التنوع الثقافي، والقدرة على الحوار والتفاهم والتواصل، بينما ارتكز المحور الثالث والأخير على فتح نوافذ العمل، ليكون عطاء المبتعثين والمبتعثات وفاء للوطن الذي تولى رعايتهم وأعطى بسخاء.

ووصف العنقري برنامج الابتعاث بأنه ملحمة ومسيرة بدأها خادم الحرمين الشريفين برؤى واسعة واعية لمعنى الغرس والحصاد والتطور، وقال "نوشك الآن على إكمال عقد من الزمان من مسيرة البرنامج، في نهاية العام القادم وقد بلغ عدد مبتعثينا ومبتعثاتنا حتى الآن في نحو اثنتين وثلاثين دولة حول العالم ما يزيد على 151228 مبتعثاً ومبتعثة، فضلاً عن مرافقيهم البالغ عددهم نحو 81617 مرافقاً، بإجمالي يفوق 230000 مبتعث ومرافق، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ الابتعاث بالمملكة، إذ تخرج من البرامج حتى الآن ما يقارب 50000 طالب وطالبة.

وأضاف وزير التعليم العالي أن البرنامج يشهد كل عام تقدماً للأمام في اتجاه تنمية حقيقية حديثة تعتمد على أساسيات الجودة والتميز، وتقترن دائماً بتأهيل الإنسان السعودي ليكون نموذجاً عالمياً في التواصل العلمي.

وفي ختام كلمته، نقل وزير التعليم العالي تهنئة خادم الحرمين الشريفين، وتحيات ولي العهد، وتحيات النائب الثاني ولي ولي العهد، واعتزازهم بالخريجين وبما حققوه طوال فترة ابتعاثهم من إنجازات ونجاحات، تكللت في النهاية بتخرجهم واجتيازهم مرحلة مهمة وحاسمة في طريق مستقبلهم وتنمية وتطور بلادهم.

السفير عادل الجبير: رفعتم رأسنا

من جهته، ألقى سفير خادم الحرمين الشريفين بواشنطن، الأستاذ عادل الجبير كلمة، أكد فيها حرص واهتمام المقام السامي بخدمة المواطنين في كافة المجالات، خاصة أبناءنا المبتعثين والمبتعثات في الخارج، موجهاً حديثه للخريجين، حيث قال "لقد أتيتم لهذه البلاد، وكافحتم وأبدعتم فنجحتم، والآن تعودون للوطن الغالي، بشهادات من أرقى الجامعات، وأتمنى لكم التوفيق في مستقبلكم، وفي بناء مستقبل جيد لوطننا الغالي، رفعتم رأسنا، وكنتم خير من يمثل وطنكم، ونحن فخورون جداً بما حققتموه".

ومن جانبه، أشار الملحق الثقافي بواشنطن، الدكتور محمد العيسى، إلى أن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن برنامج الابتعاث، خلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية عام 2005، بمثابة رسالة حضارية، تنشد الثقافة والعلم والمعرفة، وتلفظ العنف والإرهاب، وتؤكد على دعائم التفاهم والحوار بين الشعوب، حيث بدأ البرنامج بما لا يزيد على 5 آلاف مبتعث ومبتعثة، حتى غدا اليوم في الولايات المتحدة وحدها يتجاوز ما يزيد على 82544 مبتعاً ومبتعثة، عدا المرافقين، بما يعادل 54% من إجمالي مبتعثي المملكة حول العالم.

وأوضح الملحق الثقافي أن عدد المبتعثين السعوديين في الجامعات الثماني الأولى بقائمة أفضل الجامعات 163 مبتعثاً، بينما بلغ عدد المبتعثات فيها نحو 76 مبتعثة بنسبة 64.62%.

ويذكر أن حفل الخريجين صاحبه معرض "يوم المهنة"، والذي تشارك فيه كبرى الشركات الوطنية والجامعات السعودية، بغرض إتاحة الفرصة للخريجين للتقدم إليها والعمل معها بعد عودتهم إلى السعودية.