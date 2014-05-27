إغلاق 26 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية بالرياض

أغلقت أمانة الرياض 26 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية، حيث صادرت الأمانة 587 كيلو جراما من اللحوم الفاسدة، وأوقفت 137عاملاً.

وقامت فرق أمانة منطقة الرياض بجولات ميدانية تفتيشية على المطاعم والبوفيهات ومحلات المواد الغذائية أمس للتأكد من مطابقتها لمواصفات السلامة الصحية وتوفر كافة وسائل الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة.

وشنت الفرق الميدانية المتكاملة في كل بلدية فرعية وإدارة معنية في الأمانة حملات متفرقة في كل حي وأغلقت خلالها (26) منشأة، وتم إشعار (154) محلا بوجود مخالفات لا تستدعي الإغلاق، ولكن يجب العمل على إزالتها وبشكل عاجل مع أخذ تعهد خطي من أصحاب تلك المحلات لإنهاء الملاحظات.