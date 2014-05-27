اعتماد نموذج تظلم ضد المدارس الأهلية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم أنموذج التظلم الخاص بأولياء أمور الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية والأجنبية حيال الزيادات التي قد تقوم بها بعض المدارس خلافاً للرسوم الدراسية المعتمدة لها من وزارة التربية والتعليم، وقد تم نشر الأنموذج على الموقع الرسمي للوزارة ولإدارات التربية والتعليم، كما سيتم نشر الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي تم إقرارها على مواقع إدارات التربية والتعليم التابعة لها تسهيلاً لاطلاع أولياء الأمور عليها.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لولي الأمر طباعة الأنموذج وتعبئته وبعثه ورقياً أو إلكترونياً على رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني الذي ستحدده كل إدارة تربية وتعليم على موقعها الرسمي، وسيتم دراسة كل طلب تظلم والبت فيه من قبل اللجنة الفرعية للرسوم الدراسية في إدارة التربية والتعليم مع إبلاغ ولي أمر الطالب أو الطالبة بشأن تظلمه والإجراء المتخذ حياله وفق النظم والتعليمات الخاصة بالرسوم الدراسية.

وأكدت الوزارة حرصها على متابعة التزام المدارس الأهلية والأجنبية بالرسوم الدراسية المعتمدة لها وبما لا يضر بمصلحة الطلاب والطالبات الملتحقين بها وتطبيق الجزاءات النظامية بحق المدارس غير الملتزمة بذلك، كما تؤكد من جانب آخر على شفافيتها في توضيح كل التنظيمات والبيانات التي تهم جميع المعنيين بقطاع التعليم الأهلي.

