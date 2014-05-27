افتتاح أول فندق بمدينة حجاج مطار جدة

افتتح مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبدالحميد أبا العري أول فندق للحجاج (لاند مارك ) أمس وسط حضور حاشد من مدراء الأقسام بالمطار والضيوف ونخبة من الإعلاميين

وقام أبا العري بجولة بأرجاء الفندق الذي جمع الفخامة وتوفير جميع المرافق الحيوية من صالة رياضية ومطعم يتسع لأكثر من 500 زائر، وقال أبا العري أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الافتتاح إنها لخطوة إيجابية أن نفتتح هذا الفندق، وعبر عن سعادته بما شهده الفندق من رؤية استراتيجية وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني منذ عام 2010 حينما قررت تشغيل وإنشاء وإدارة هذا المجمع، وقال نستطيع القول إنها كانت رؤية سديدة لاستشراف فرص الاستثمار بمطار الملك عبدالعزيز، وهي نظرة استراتيجية أفادت جموع القادمين من ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين في الحصول على خدمة سريعة ومريحة، وبكل ما يضمه الفندق من صالات ومرافق ومساجد ودورات مياه ومطاعم ومن توفر جميع المرافق التي تخدم حجاج بيت الله الحرام والذين يعتبرون محور اهتمام القيادة الحكيمة بهذا البلد المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وأضاف أن الفندق يعتبر إضافة جديدة من الإضافات التي تعبر عن هذا التوجه الذي يهدف لتوفير أقصى سبل الخدمة والراحة، وأن افتتاح فندق لاند مارك بشرى لمجمع صالات الحج والعمرة، وهو بالحقيقة ليس مجرد افتتاح فندق ولكن له مضامين أبعد من ذلك ألا وهي توفير سبل الراحة لمستخدمي هذا الفندق، وبفضل الله تم تهيئته بكامل معايير الخدمة الفندقية الخمسة نجوم، وهو مهيأ كذلك بعدد كبير من الغرف يصل إلى حوالي 117 غرفة وجناحا ملكيا وتنفيذيا، وهو مزود بوسائل الراحة من ناد صحي وسونا وبخار وكافة المتطلبات التي يقصدها القادم، وأفاد أن آفاق الفرص الاستثمارية الآن بمطار الملك عبد العزيز أصبحت أفضل بكثير من ذي قبل.

وذكر زين خفاجي المدير الاقليمي لشركة لاند مارك أن الشركة لديها العديد من الفنادق حول العالم وتهتم بإدارة وتشغيل الفنادق، وأضاف أن الخريطة التي تتبعها الشركة بأعمالها هي وجود 9 فنادق بكل دولة، وقال: لدينا فندقان بجدة الأول بشارع التحلية والثاني ما تم افتتاحه اليوم بمدينة الحجاج، وهناك افتتاح قريب لأحد فنادقنا بشارع الأمير سلطان، وأوضح أن الفنادق سياحية بكافة الموصفات، ولكن الفندق الخاص بمدينة الحجاج اكتسب العديد من المزايا والصفات المختلفة، والتي راعت جميع احتياجات الحجاج لتوفير أقصى خدمة من الأمن والراحة والسلامة، سواء أكان مكوث النزيل لساعات أو لعدة ليال.

وأوضحت غدير الحركان مديرة الفندق أنه بما أن تخصصهم إدارة الفنادق وبشراكة مع شركة لاند مارك العالمية فقد منحونا فرصة رائعة، وذلك لخبرتنا الطويلة بتموين الطائرات وبخدمة الفنادق نقوم بخدمة الحجاج والمعتمرين كما أننا نطمح لتقديم أفضل ما لدينا من خدمات عن طريق توفير كوادر من مختلف أنحاء العالم لخدمة الأذواق المختلفة، وقالت إن جميع الشروط اكتملت بالفندق ليتمكن من تقديم أفضل الخدمات، ونأمل أن تكون هناك توسعة أيضا.

وأضافت أنه يتم تحويل الحجاج إلى فنادق أخرى تابعة للشركة خارج مدينة الحجاج إذا ما كانت هناك زيادة بعدد النزلاء ولدينا الاستعدادات الكاملة لأن نبدأ استقبال الحجاج من الآن.

وعبرت عن فخرها بهذه البداية الجميلة، وسألت الله التوفيق لتقديم أفضل ما لديهم، وترك بصمة تتميز عن جميع مطارات العالم، وذلك لكون المطار هو واجهة البلد ويهمنا أن الخدمة المقدمة تتصف بالتميز والرقي وأن تكون على أعلى المستويات.

وقال محمد فاروق المدير العام إن الفندق يحتوي على 117 غرفة و يتسع لـ 450 فردا، وتم توفير جميع الإمكانيات المتاحة لخدمة الحجاج، ونحاول بقدر الإمكان توفير جميع احتياجاتهم من الأكل والشرب والراحة والترفيه وبأسعار متناولة للجميع وبحدود إمكانياتهم، ونحن نحتاج لأكثر من فندق بنفس المكان، لأن ذلك سيعطينا مساحة أكثر لاستيعاب عدد أكبر من الحجاج وهو أمر ضمن الخطط المستقبلية للشركة. وأخيرا وجه كلمة شكر فيها كلا من شركة بلادن ومسؤولي الأمن للجهود الجبارة التي قدموها.

وأضح خالد مسلم الحربي مدير شؤون الحج و العمرة بإدارة المطار أنهم بحاجة لمثل هذا الفندق وبتوجيه إدارة المطار والهيئة العامة للطيران المدني أن تكون مدينة الحجاج مدينة متكاملة بجميع الخدمات، وقال بدأ إنشاء الفندق مع إنشاء الصالات الجديدة والافتتاح تم الآن للحاجة الماسة له وسيكون خاص بشركات الطيران والحجاج والمعتمرين المتأخرين عن رحلاتهم ويسع بحدود 450 فردا، وبالنسبة للفندق أوضح أنه سيكون هناك توازن لاستيعاب الحجاج، وقال: مستقبلا نتطلع لإنشاء المزيد من الفنادق و توفير العديد من الخدمات.