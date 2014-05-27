الأمير مقرن يتقدم المصلين على الفقيد الخويطر

أدى ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود عصر اليوم صلاة الميت على الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر، وذلك في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بالرياض.

وأدى الصلاة مع ولي ولي العهد الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الشيخ ناصر الشثري، وأصحاب الفضيلة العلماء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين.

وعقب الصلاة تقبل الأمير مقرن بن عبدالعزيز وأخ الفقيد محمد الخويطر وابن الفقيد محمد وذوو الفقيد التعازي، بعد ذلك شيع جثمان الفقيد الدكتور عبدالعزيز الخويطر رحمه الله، ووري الثرى في مقبرة النسيم بالرياض.