محاولة قتل مدير مستشفى بجدة

تحقق الجهات الأمنية في جدة مع وافد عربي ‏‫حاول قتل مدير ومالك مستشفى جدة الوطني بطريق المدينة ويعمل سائقاً لديه.

وعلمت "العربيه.نت" أن الشرطة تسلمت القضية، وأن مركز الشرفيه يتولى التحقيق.

من جانبه ‏‫أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطيه القرشي"في مساء أمس الاثنين تلقت الجهات الامنية بشرطة محافظة جده بلاغا عن قيام شخص يقود عربه من نوع بي ام دبليو موديل ٩٠ بالاعتدء بصدم الباب الرئيسي لأحد المستشفيات الأهلية بجده واحداث تلفيات به".

وأضاف" تم ضبط المتهم من قبل الجهات الامنية واتضح انه شاب في الثلاثين من عمره من جنسية عربية وبعد سماع أقواله أفاد بانه سبق وان عمل سائق خاص لدى عائلة صاحب المستشفي وتم الاستغناء عن خدماته من قبلهم وانه قام بالاعتداء بالصدم انتقاما لذلك، تم التحفظ عليه لاكمال الاجراءات اللازمه تمهيد ﻻحالته للجهات المختصه ومازال التحقيقات جارية".