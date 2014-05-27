الجرائم المرورية !

ابتداء من هذا الأسبوع سيكون قطع الإشارة المرورية والقيادة عكس السير والتفحيط والقيادة تحت تأثير المسكر من الجرائم الكبرى التي توجب التوقيف دون الخروج بكفالة، ولم أكن أعلم أن ارتكاب مثل هذه المخالفات الجسيمة ليس من الجرائم الكبرى، ويمكن أن يرتكبها المخالف ويمضي في حال سبيله إلا الآن !

لا عجب إذن أن نسبة المخالفات المرورية في المجتمع مرتفعة، والثقافة المرورية متدنية، واحترام القانون غائب مادامت العقوبات ضعيفة، فعندنا ناس لا ينفع معها توعية ولا نصيحة، بل لا يؤدبها ويمشيها على الجادة غير صرامة تطبيق القانون وعقوباته التي تكبل الحرية وغراماته التي تقرص الجيب !

لكن المشكلة لم تكن يوما في غياب القوانين والعقوبات، بل في غياب تطبيقها، فالمخالفون يرتكبون مخالفاتهم ويتسببون في تهديد حياة وسلامة الآخرين كل يوم دون أن يجدوا في الغالب من يردعهم، وما نتعرض له من بعض المتهورين كل يوم هو إرهاب مروري لا يقل خطرا عن إرهاب المجرمين في تهديده لأرواحنا، وعندما بدأ تطبيق ساهر ظهر من يتعاطف مع المخالفين بدلا من أن يتعاطف مع الضحايا المحتملين للمخالفات المرورية وكأن جباية الأرواح أقل ضررا من جباية الأموال، رغم أن المعادلة بسيطة في قهر «ساهر» وهي عدم ارتكاب المخالفات !

إن تغليظ العقوبات دون تطبيقها يجعلها بلا مفعول، وعلى رجال المرور أن يفرضوا وجودهم في الشوارع والطرقات وخاصة غير الرئيسية لفرض ثقافة احترام أنظمة المرور، فجنون السرعة وقطع الإشارات والقفز على الأرصفة والقيادة عكس السير واستباحة كتف الطريق لايمس هيبة القانون وحسب، بل يمس جوهر الحياة !

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140527/Con20140527702092.htm