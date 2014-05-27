الحكم بالقتل على مستخدم "المالتوف" ضد الدوريات

أمر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة، اليوم الثلاثاء، بالقتل تعزيراً ضد أحد المتهمين بإثارة الشغب في القطيف، بعد أن ثبت لديه القيام بذلك عبر استهداف الدوريات الأمنية بقنابل المالتوف، وإتلاف المنشآت الحكومية، إضافة إلى قيامه بأعمال تخريبية أخرى.

وقبل القاضي، طلب المتهم، برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت أمس حكم القتل على أحد مثيري الفتنة في القطيف. وذلك بعد إدانته بعدة تهم، من أبرزها "إطلاق النار على دورية أمنية، وإيوائه أحد المطلوبين، وتعلمه طريقة تفجير أسطوانات الغاز، وتستره على مجموعة من مثيري الشغب والمحرضين عليه، وشراء ثلاث مسدسات و45 طلقة.

