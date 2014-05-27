القبض على مهرب عاملات في القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن في العقد الرابع من العمر على إثر اتهامه بتهريب عاملات منزلية ونقلهن إلى خارج المنطقة للعمل لدى آخرين مقابل حصوله على مبالغ مالية.

أوضح مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم النقيب بدر السحيباني بأن شرطة محافظة البدائع تمكنت من رصد الجاني ومتابعته بعد جمع المعلومات اللازمة عنه والتحري عن مركبته حتى تم القبض عليه أثناء قيامه بنقل عاملة منزلية من جنسية إفريقية على مركبته الخاصة، بعد أن تم إقناعها من قبل وسيط آخر بمغادرة منزل كفيلها والانتقال إلى خارج المنطقة للعمل لدى آخرين بصورة غير نظامية مقابل أجر مالي يفوق ما كانت تتقاضها سابقاً.

وقال إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص، حيث لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة مدى ارتباطه ببلاغات سابقة من هذا النوع قد يكون المتهم أحد أطرافها.