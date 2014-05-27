أمير مكة: التحقيق مع رجل أمن وضع حذاءه على "الكعبة"

عبر أمير مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله عن استيائه البالغ من الصورة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد أفراد شرطة الحرم عند الكعبة المشرفة، ووجه بالتحقيق العاجل واتخاذ الإجراء الإداري الصارم تجاه هذا التصرف الذي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، لكون هذا المكان الطاهر يستوجب الالتزام بأدبيات المسلم الحق واستشعار شرف المكان وما يوجبه من تقدير للكعبة المشرفة.

كما وجه أمير منطقة مكة المكرمة أثناء اجتماعه بمدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي اليوم (الثلاثاء) بمكتبه بجدة بضرورة عقد ورش عمل تثقيفية وتوعوية لكافة العاملين في الحرمين الشريفين من مدنيين وعسكريين، إلى جانب دورات تدريبية في فن التعامل والاتصال مع الزوار والمعتمرين والحجاج لضمان تقديم الخدمة الأفضل وأداء الرسالة على الوجه الأكمل بإذن الله تعالى.