تغريم 4 منشآت سياحية في تبوك

فرضت دوريات السلامة في الدفاع المدني بتبوك غرامة مالية على أربع منشآت سياحية في مدينة تبوك لمخالفتها اشتراطات السلامة، وذلك بعد جولة تفتيشية على 87 شقة مفروشة و15 فندقًا، و30 قصر أفراح.

وطالب الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد ممدوح العنزي، أصحاب المنشآت بالتقيد بتنفيذ وسائل ومتطلبات السلامة، ومتابعة صيانتها مع مؤسسات معتمدة، وعدم إغلاق مخارج الطوارئ، والتأكد من الإنارة الاحتياطية، وأن جميعها تعمل بشكل صحيح.

وأشار إلى مواصلة دوريات السلامة بإدارة تبوك الحملات التفتيشية على المنشآت المهمة التي تكون فيها تجمعات بشرية أثناء الإجازة الصيفية مثل قصور الأفراح والفنادق والشقق المفروشة والأسواق العامة والملاهي، مؤكدا أن الدوريات ستستمر في المتابعة والجولات حتى يتم التأكد من تنفيذ وسائل ومتطلبات السلامة.