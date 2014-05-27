صحة القصيم تستنفر لمعالجة 50 مصاباً بسبب حادث

شهدت منطقة القصيم، حادثا مروريا مروعا، فجر اليوم الثلاثاء، نتجت عنه 7 وفيات و50 إصابة.

وأوضح مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة القصيم الدكتور إبراهيم الثويني أن "غرفة عمليات إدارة الطوارئ بالمديرية تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري لحافلة (باص) على طريق المدينة السريع قريب من النقرة، نتج عنه 7 وفيات وعدد 50 مصابا تنوعت حالاتهم، وإصاباتهم معظمهم متوسطة".

وأكد الثويني أنه تم "رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المنطقة، وإخراج (5 فرق طبية) من مستشفيات عقلة الصقور والنبهانية والرس للموقع، وتم دعم مواقع الهلال الأحمر ببريدة بإسعافات وزارة الصحة للاستفادة منها في حالة الضرورة.

وبحسب المعلومات الأولية فإن مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة ظلت على تواصل وتنسيق لتقديم جهودها حسب الاحتياج والتخصص".