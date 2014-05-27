للمرة الأولى.. لا وفيات أو إصابات يومية بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة، عدم تسجيلها لأي إصابة أو وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. إذ خلى بيانها التفصيلي اليومي من ذلك للمرة الأولى، منذ تكليف وزير الصحة الجديد المهندس عادل فقيه، في نهاية شهر أبريل الماضي.

وكشف بيان وزارة الصحة، تماثل حالتين للشفاء من الفيروس. ما يعني نجاح الوزارة في محاصرة المرض الذي حصد 179 حالة، وأصاب 562 حالة، وهو ما يؤكد ما نشرته "العربية.نت" أخيراً بعنوان "كورونا" يستعد للرحيل، بعدما رصدت في تقريرها انخفاض عدد الإصابات خلال الفترة الماضية إلى النصف، وخصوصاً بعد الهيكلة الإدارية والطبية التي اعتمدها الوزير فقيه بعد توليه الوزارة.