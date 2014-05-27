لليوم الثاني .. السعودية خالية من كورونا

ثمانية واربعون ساعة لم يتم خلالها تسجيل أي حالات اصابة جديدة بمرض فايروس كورونا في كل المدن السعودية بحسب اعلاني وزراة الصحة يوم امس ويوم امس الأول وسط توقعات لمختصين بإنحسار موجة المرض خلال الفترة المقبلة.

ويستند مراقبي الفايروس منذ بداية تفشيه هذا العام على عدة عوامل لإنحساره وانخفاض الاعداد الاصابة به اهمها زيادة الاجراءات الاحترازية داخل المستشفيات وزيادة الوعي لدى الناس واثار الحملة المكثفة التوعوية التي قامت بها وزارة الصحة ، فيما ذهب فلكيون الى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من كل عام عادة ما يكون مساعدا في بطء انتشار عدوى الأمراض التنفسية بين الناس .

وكشف اعلان وزارة الصحة الجديد عن عدم وجود حالات اصابة جديدة بالمرض لليوم الثاني على التوالي فيما تم تسجيل حالة وفاة من الحالات المسجلة سابقا لرجل يبلغ من العمر 81 سنة وكان قد ادخل الى مستشفى حكومي في جدةً فيما تماثلت حالتين للشفاء إحداهما لإمراة تبلغ من العمر 30 عاما والأخرى لشاب في التاسعة وعشرين من عمره خرجا من المستشفى اللذان كانا يرقدان فيه في مدينة الرياض .

وكانت حالات الإصابة بفايروس كورونا قد تراجعت الى النصف خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الحالي مقارنة بعدد الحالات الذي بلغ 178 إصابة بالفايروس تم تسجيلها في الأسبوعين الأولين وهو ما بدأ حينها اشارة مطمئنة لإستقرار الفايروس وبدء مرحلة جديدة في السيطرة عليه .

وتبدو الأيام المقبلة مهمة لأعمال وزارة الصحة مع اقتراب موسم العمرة وبداية الاجازة المدرسية في السعودية والتي سيعرف الكثير خلالها حياة اجتماعية قائمة على المناسبات والاختلاط بأعداد كبيرة من الناس كانت قبل شهرين تعيش تحت وطأة أخبار المرض الذي ضرب في جدة بإعداد اصابات متتالية قبل أن ينتقل لمدن سعودية أخرى .