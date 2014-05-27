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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

نحن نحيا لنستهلك

جاء في خبر لصحيفة الرياض العدد رقم 16770 الصادر بتاريخ 25 رجب 1435 الموافق 24 مايو 2014، ما مفاده أنّ القروض الشخصية على الخليجيين بلغت 31ر1 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2013 مرتفعة بنسبة 7ر16٪ عمّا كانت عليه بنهاية الربع الرابع من عام 2012، وسجلت المملكة أعلى مستوى للقروض الاستهلاكية حيث بلغت نحو 5ر737 مليار ريال، في نهاية الربع الرابع من عام 2013، وهذا الرقم يقترب من حجم ميزانية البلد، أي أنّ ما نقترضه يصرف على بلد بأسره بما في ذلك مشاريعه الضخمة كمطار جدة وملعب الجوهرة، وهذا الرقم فيما أحسب لا يشمل ما نصرفه عن طريق بطاقات فيزا وغيرها، وخاصة حين نسافر إلى الخارج، وقد ثبت أنّ معدل ما يصرفه السائح السعودي أعلى مما يصرفه السائح الأوربي، وهذه البطاقات نوع من القروض، إن لم تكن أخطر لسهولة استخدامها الذي يغري بالصرف والاستهلاك، لأن الدفع نقدا أصعب من الدفع سلفا، وهذا كله يثبت أننا نحيا لنستهلك، ونعيش نمطاً من الحياة لا يضع للمستقبل والأجيال القادمة أيّ اعتبار، وأكاد أقول إنه نوع من السفه، والإشكالية أننا لا نفكر أنّ الثروة التي أتتنا عن طريق الصدفة ستغيض بعد حين، وإنّ ما يصرف من الجيب لن يأتي به الغيب في الغالب.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/939023

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