نحن نحيا لنستهلك

جاء في خبر لصحيفة الرياض العدد رقم 16770 الصادر بتاريخ 25 رجب 1435 الموافق 24 مايو 2014، ما مفاده أنّ القروض الشخصية على الخليجيين بلغت 31ر1 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2013 مرتفعة بنسبة 7ر16٪ عمّا كانت عليه بنهاية الربع الرابع من عام 2012، وسجلت المملكة أعلى مستوى للقروض الاستهلاكية حيث بلغت نحو 5ر737 مليار ريال، في نهاية الربع الرابع من عام 2013، وهذا الرقم يقترب من حجم ميزانية البلد، أي أنّ ما نقترضه يصرف على بلد بأسره بما في ذلك مشاريعه الضخمة كمطار جدة وملعب الجوهرة، وهذا الرقم فيما أحسب لا يشمل ما نصرفه عن طريق بطاقات فيزا وغيرها، وخاصة حين نسافر إلى الخارج، وقد ثبت أنّ معدل ما يصرفه السائح السعودي أعلى مما يصرفه السائح الأوربي، وهذه البطاقات نوع من القروض، إن لم تكن أخطر لسهولة استخدامها الذي يغري بالصرف والاستهلاك، لأن الدفع نقدا أصعب من الدفع سلفا، وهذا كله يثبت أننا نحيا لنستهلك، ونعيش نمطاً من الحياة لا يضع للمستقبل والأجيال القادمة أيّ اعتبار، وأكاد أقول إنه نوع من السفه، والإشكالية أننا لا نفكر أنّ الثروة التي أتتنا عن طريق الصدفة ستغيض بعد حين، وإنّ ما يصرف من الجيب لن يأتي به الغيب في الغالب.



نقلا عن صحيفة "الرياض"

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