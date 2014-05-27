وزير الداخلية يرعى تخريج دورة دولية لحرس الحدود

رعى وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم تخريج عدد من الدورات الدولية والإقليمية والمحلية بمعهد حرس الحدود البحري في جدة، وتكريم منسوبي دورة قادة العمليات البحرية، التي تعقد تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية بمشاركة 15 متدرباً من 13 دولة من دول "مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية"، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.

واستمع وزير الداخلية أثناء رعايته للحفل إلى إيجاز عن تمرين الطوفان (4) ومراحل تنفيذ التمرين بمشاركة قوة أمن الحدود البرية الخاصة، وقوة أمن الحدود البحرية الخاصة، وقوة أمن وحماية المرافق البحرية، وطيران الأمن، والوحدات البحرية والأمن والاستخبارات.

وشاهد وزير الداخلية والحضور عددا من الفرضيات البحرية التي تؤكد قدرة وجاهزية منسوبي حرس الحدود للتصدي لأي محاولة لاختراق حدود وأمن المملكة، كما شاهد تشكيلاً جويًا وبحريًا للسفن والمروحيات المشاركة في التمرين، بعدها كرم الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الفرضيات.

وقال مدير عام حرس الحدود الفريق ركن زميم السواط إن قطاع حرس الحدود يشهد نقلة نوعية وتطوير شامل لجميع تجهيزاته وتقنياته، واكبت تدريباً وتأهيلاً للكوادر البشرية والبرامج التدريبية، لافتاً النظر إلى أن هذا اليوم يشهد تخريج دورة تدريب المدربين الفنيين البحريين على صيانة المحركات البحرية، ودورة دوريات أمن حدود بحريين، ودورة فنيي اتصالات وملاحة، ودورة متخصصة في مكافحة القرصنة المتقدمة, إضافة إلى تخريج (1126) خريجاً من دورتين تأهيليتين للفرد الأساسي بمعهد تدريب حرس الحدود البحري بجدة، وطلبة تدريب منطقة تبوك ، تم تأهيلهم للانضمام لميدان الوفاء والشرف.

بعدها أُلقيت كلمة أمين عام المنظمة البحرية الدولية ألقاها الممثل الخاص للمنظمة كريجا مشيني، قدم فيها الشكر والتقدير لوزارة الداخلية وحرس الحدود في المملكة على استضافتها وتنظيمها المشترك للدورات التدريبية، والتمويل السخي والاستفادة من الخبرات، كما قدم شكر المنظمة البحرية الدولية للحكومة السعودية كدولة موقعة على "مدونة سلوك جيبوتي لمكافحة القرصنة البحرية " ورائدة في المنطقة بالدعم والتمويل الكامل للمدونة، ومبادرة حكومة السعودية لمجابهة القرصنة البحرية والجرائم غير المشروعة الأخرى وجهودها الكبيرة التي قطعت شوطاً كبيراً في تأمين الملاحة البحرية بالمنطقة واستتباب الأمن.

بعدها أعلنت النتائج العامة للدورات، حيث كرم وزير الداخلية الخريجين من دورتي قادة العمليات البحرية ، وتدريب المدرب للفنيين البحريين على صيانة المحركات الخارجية ضمن مدونة سلوك جيبوتي.

كما كرم الخريجين من دورة أمن حدود بحريين لمنسوبي دولة قطر، وأوائل الخريجين في الدورات التأهيلية بمعهد حرس الحدود البحري في جدة وطلبة تدريب منطقة تبوك.

