100 ألف أسرة تسكن في أحياء عشوائية بجدة

دعت جمعية «اكتفاء» الخيرية النسائية بجدة (12) جهة رسمية وحكومية تتقدمها إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة مدينة جدة إلى الاستفادة من المعلومات الميدانية الموثقة التي أعدتها عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لما يقارب من (100) ألف أسرة تسكن في (17) حياً عشوائياً بجدة بهدف استخدامها لاتخاذ القرارات السليمة في عملية التخطيط الاستراتيجي ودعم العملية التنموية الخاصة بمنطقة مكة المكرمة، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الأسر ودمجها في برامج التنمية الشاملة.

وكشفت رئيس مجلس إدارة "اكتفاء" الجوهرة العنقري أن الجمعية انتهت من إعداد تقارير شاملة تحوي جميع المعلومات التي تم استخراجها من المسح الميداني، وجرى تسليمها إلى إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظ جدة وفرع وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ومكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بمنطقة مكة المكرمة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة الإسكان ومصلحة الإحصاء العامة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، وستقوم في وقت لاحق بتسليمها إلى وزارة العدل ووزارة الصحة.

وأكدت جاهزية (اكتفاء) واستعدادها الكامل لإمداد الجهات الراغبة في الحصول على هذه المعلومات في حال تطابقت مواصفاتها مع الأهداف والقوانين الخاصة بالجمعية، حيث تم إجراء مسح شامل ودقيق لـ17 حيا بمدينة جدة هي: النزلة الشرقية، النزلة اليمانية، غليل، القريات، الثعالبة، مدائن الفهد، بني مالك، العمارية، الصحيفة، البلد، البوادي، السبيل، الكندرة، الجامعة، البغدادية الشرقية، البغدادية الغربية، وحي الثغر.

وشددت العنقري على أهمية تفاعل المهتمين بالتنمية مع برامج ومبادرات "اكتفاء" الهادفة إلى تحقيق العمل الخيري بمنهج علمي سليم، مشيرة إلى أنه على الصعيد العملي تم الانتهاء من مسح ما يقارب (140) ألف أسرة في 27 حيا بجدة ومنطقة مكة المكرمة، وسيجري إعداد تقارير لاحقة عن الأحياء الجديدة التي تدرج في التقرير الأول الذي بات جاهزا للتفعيل والاستفادة من معلوماته، حيث تعمل الجمعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحسين وضع الأسر التي تم مسحها.

وأشارت إلى أن الجمعية تعد منبعا لمختلف القطاعات تمدها بالمعلومات الصحيحة التي تشكل الدليل والجدوى المبنيين على المعرفة من خلال قاعدة المعلومات الدقيقة، لوضع حلول بما فيها الدعم والمشاريع على أساس صحيح، ولفتت إلى ضرورة دعم القطاع الحكومي لتسهيل مهمة الجمعية، إلى جانب دعم القطاع الخاص لتحقيق أهدافها في الخدمة المتميزة والرائدة للمجتمع.

ونوهت بأن الجمعية تسعى لتكون المرجعية الفعّالة والمؤثرة في منظومة التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع والأفراد ذوي السعة، ضمن إطار العمل الاجتماعي المنظم والمتوازن في منطقة مكة المكرمة.

وأكدت أن المسوح الميدانية والدراسات والأبحاث تمت في زمن قياسي وفق الخطة الموضوعة للتعرف على أوضاع السكان الذين يعيشون في المناطق العشوائية، وتكوين قاعدة بيانات كاملة عنهم لخطة التنمية الشاملة للمنطقة، وأشادت بدور فريق العمل الذي نجح في إنجاز مهمته في ظل الأوضاع البيئية والعشوائية للمنطقة المسـتهدفة، مشيرة إلى أن عدد منسوبي اكتفاء 140 منهم 60 باحثة ميدانية سعودية جميعهم يعملون كوحدة متكاملة.

وأوضحت أن "اكتفاء" نجحت خلال فترة وجيزة في تحقيق أغلب أهدافها المتمثلة في البحث وإنشاء قاعدة بيانات والتوثيق وتحليل نتائج الإحصاءات وإعداد التقارير، كما تعمل على تفعيل برامجها التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة، وذلك من خلال الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المعنية بالخدمة.