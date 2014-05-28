إغلاق 32 منشأة مخالفة في الرياض

أغلقت أمانة منطقة الرياض أمس الثلاثاء أكثر من 32 منشأة متنوعة الأنشطة لارتكابها عدداً من المخالفات الصحية وأهمها تدني كبير في مستوى النظافة العامة، بالإضافة لسوء تخزين وتبريد المواد الغذائية إضافة الى وجود ملاحظات صحية أخرى استوجبت الإغلاق الفوري.

وأوقفت فرق الأمانة 86 عاملاً مخالفاً بسبب عدم التزامهم بلبس الزي الرسمي أثناء العمل، إضافة الى وجود ملاحظات مرضية على أيديهم وكذلك إلى عدم حملهم شهادات صحية وانتهائها وعدم التزامهم بالنظافة العامة داخل محلاتهم.

ويأتي ذلك ضمن الحملات الرقابية المكثفة التي تجريها أمانة منطقة الرياض بين الحين والآخر والتي تأتي لمتابعة المحلات التي لها علاقة بصحة المواطن لمنع التجاوزات والمخالفات الصحية، إلى جانب التأكد من توافر النظافة العامة للمحلات والأواني المستخدمة وصلاحية الأغذية بها ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية المطلوبة.