صاروخ عابر للمجرات !

** شرفي اتحادي: سأدفع مليارا للاتحاد وأهديهم «دروجبا»!

ــ صواريخ بعض الشرفيين لم تعد عابرة للقارات، بل عابرة.. للمجرات!

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** نجاح عملية فصل التوأم السوداني الصعبة!

ــ عاد الجراح للفن الذي يجيده فحقق النجاح الذي يريده!

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خبر صحفي: «التجارة» تدرس إشراك إمارات المناطق في تعيين أعضاء الغرف التجارية!

ــ كنا ننتظر أن تتخلى وزارة التجارة عن دورها في تعيين أعضاء المجالس المنتخبة، بدلا من أن تقحم المزيد من المؤسسات الحكومية فيه!

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** ٨٠ مليارا لتطوير التعليم!

ــ استثمار في الإنسان لا يحتمل الخسارة!

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** العمل: ١٠ آلاف ريال غرامة مكاتب الخدمات التي تمارس نشاط التوسط في الاستقدام!

ــ عمولة نقل كفالة عاملة واحدة تساوي ٣ غرامات!

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140528/Con20140528702330.htm