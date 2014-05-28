محطة مستقلة لإنتاج الكهرباء في رابغ

تستقبل مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر يوم غد الخميس مشروع محطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء، والتي يدشنها وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، بحضور عددٍ من المسؤولين في قطاعي إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للكهرباء المهندس ثامر الشرهان أن المشروع يعد باكورة مشروعات برنامج الشركة السعودية للكهرباء والمشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء محطات إنتاج الكهرباء المستقلة ذات التمويل الخارجي المحدود، التي طرحت منافساتها عن طريق الشركة في عام 2009م، مشيراً إلى أنها مملوكة لتحالف يضم كلاً من شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور إنترناشونال) بنسبة 40%، والشركة الكورية للكهرباء (كيبكو) بنسبة 40% من المشروع، و20% تتملكها الشركة السعودية للكهرباء، وهي أولى الخطوات الناجحة في خطة تطوير وتعزيز الطاقة الكهربائية المصدرة لشبكة الكهرباء في المملكة ما بين أعوام 2009 و2020م.

وأفاد الشرهان أن التشغيل التجاري لمحطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء قد بدأ على مرحلتين، التشغيل الابتدائي للوحدة الأولى وبطاقة 602 ميغاوات في شهر ديسمبر2012م، والتشغيل الكامل للوحدتين في شهر أبريل 2013م، وبطاقة إنتاجية كاملة للمحطة تبلغ 1204 ميغاوات.