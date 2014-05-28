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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هذا كتابيه

هذا في رأيي ما قاله سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل حين عرض برنامجه لإصلاح التعليم العام، وكأنه يقول للناس أقرأوه وحاسبوني عليه فليس لديّ ما أخشاه، وهذا ما نفعله لا لننتقد ولكن لنشدّ أزره، ولن أنشر كل تفاصيل البرنامج هنا فقد نشرته الصحف، ولكن سأعرض لبعض النقاط الهامة فيه من وجهة نظري، وفي مقدمتها إيفاد نحو ٢٥ ألف معلم ومعلمة للخارج للتدريب في مدارس الدول المتقدمة للتعرف على أفضل الممارسات الحديثة في برامج لمدة عام، وهؤلاء بجانب ما يكتسبونه من خبرة فسوف يتعرضون لنوع من التلاقح الثقافي والتمكن من لغة أجنبية وهذا مطلب أساسي لأيّ

معلم، فالثقافة لا تقل أهمية عن التعليم، وثاني النقاط التي أعتبرها قفزة نوعية ربط المدارس بالإنترنت والتعليم الالكتروني، وهذا يعني نقل الطلبة من عصور التخلف التي يرسخون تحتها إلى عصر المعرفة وثورة المعلومات، ثم هناك الرياضة البدنية والمبلغ المخصص لها ضئيل خاصة إذا كنا نأمل أن يكون لكل مدرسة ملعب كرة قدم ومسبح، ويبدو أن هناك، وهذا مربط الفرس، اتجاهاً لتنقية المناهج من الفكر التكفيري فقد قال سمو الأمير:« تركنا التعليم للمتشددين فاختطفوا أبناءنا» ومن هنا يجب أن نواصل المسيرة.

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/939289

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