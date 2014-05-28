"كورونا" يعود بـ3 إصابات و6 وفيات

عاد فيروس كورونا من جديد إلى حصد ضحاياه، بعدما أعلنت وزارة الصحة في بيانها التفصيلي، الأربعاء، تسجيل 3 حالات جديدة، ووفاة 6 حالات.

وفيما يلي نص البيان التفصيلي:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: 3 حالات.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 4 حالات.

العدد الكلي للوفيات: 6 حالات (حالتان ضمن الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية و4 حالات ضمن الحالات المسجلة سابقاً).

ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالة مستقرة.

حالتان وافتهما المنية.

تفاصيل الحالات:

في مكة المكرمة:

1.رجل يبلغ من العمر 65 سنة، يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وانسداد رئوي مزمن، أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 26/4/2014 وهو مخالط لحالة مؤكدة. وقد وافته المنية بتاريخ 27/5/2014 تغمده الله بواسع رحمته.

2.امرأة تبلغ من العمر 39 سنة، تعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والذئبة الزجاجية ومستخدمه للستيرويد. ظهرت عليها أعراض ارتفاع في الحرارة، سعال خفيف مع الآم في المفاصل. أدخلت إلى مستشفى حكومي بتاريخ 21/5/2014 وهي مخالطة لحالة مؤكدة. وقد وافتها المنية بتاريخ 27/5/2014. تغمدها الله بواسع رحمته.

في الرياض:

1.رجل يبلغ من العمر 72 سنة، يعاني من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 3/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 26/5/2014. حالته مستقرة وعزل بالمنزل.

وفيات من الحالات المسجلة سابقاً:

1.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 36 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالمدينة المنورة وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 12/5/2014. وقد وافته المنية بتاريخ 27/5/2014. تغمده الله بواسع رحمته.

2.حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 51 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالمدينة المنورة وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 19/5/2014. وقد وافته المنية بتاريخ 27/5/2014. تغمده الله بواسع رحمته.

3.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 55 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض وهي من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 14/5/2014. وقد وافتها المنية بتاريخ 27/5/2014. تغمدها الله بواسع رحمته.

4.حالة وفاة لامرأة تبلغ من العمر 80 سنة، أدخلت إلى مستشفى حكومي بالرياض وهي من الحالات المسجلة سابقاً بتاريخ 24/5/2014. وقد وافتها المنية بتاريخ 28/5/2014. تغمدها الله بواسع رحمته.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حالياً:

1.امرأة تبلغ من العمر 48 سنة، خرجت من مستشفى حكومي بالطائف بتاريخ 27/5/2014 ولله الحمد.

2.امرأة تبلغ من العمر 36 سنة، خرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 27/5/2014 ولله الحمد.

3.امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، خرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 27/5/2014 ولله الحمد.

4.امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، خرجت من مستشفى حكومي بالرياض بتاريخ 27/5/2014 ولله الحمد.