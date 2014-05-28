150 ريالاً تطيح بسارق هواتف نقالة وبحوزته مسكر

تحقق شرطة العاصمة المقدسة مع مواطن شاب، وجّهت له تهمة السلب والاعتداء بالضرب على ضحاياه، إضافة إلى ضبط زجاجة مسكر معه.

إزاء ذلك، أكد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة المقدم دكتور عاطي بن عطية القرشي أن "مركز شرطة القرارة في العاصمة المقدسة تلقى بلاغاً يوم أمس الثلاثاء، من مقيم آسيوي الجنسية، مفاده تعرضه للاعتداء بالسلب من قبل مواطن سعودي الجنسية، في الـ20 من عمره، يقود مركبة صغيرة، حيث سلب منه محفظة نقود بداخلها مبلغ 150 ريالاً، أثناء اصطحابه معه، بغية إيصاله إلى وجهة كان يريدها المقيم".

وبيّن المقدم القرشي أنه "جرى التعميم عن المتهم، وتم ضبطه من قبل الدوريات الأمنية في وقت قياسي، حيث عثر بحوزته على ثلاثة أجهزة هواتف نقالة، سبق وأن سلبها من أشخاص آخرين، كما عثر بحوزته على قنينة بها مادة العرق المسكر، وتم إيقاف المتهم، ومازال التحقيق جارياً معه، تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص".