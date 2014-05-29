لا وفيات بعد سقوط بعض المعتمرين

تحقق الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة في إصابة ‏‫ 3 معتمرين لم تتضح هوياتهم حتى الآن خلال التزاحم الكبير الذي شهده الحرم المكي أثناء تشرف أمير منطقة مكة المكرمة صباح اليوم بغسل الكعبة المشرفة.

في المقابل اوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم عاطي بن عطيه القرشي بأنه "ايضاحاً لما تم تداوله في الساعات الماضية من هذا اليوم الخميس الموافق ١٤٣٥/٧/٣٠ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي من انتحار ثلاثه اشخاص اثناء غسيل الكعبة غير صحيح وان اربعه اشخاص من المعتمرين سقطوا نتيجة طبيعية للتدافع الذي حدث وقد تلقي ثلاث منهم العلاج في الموقع بينما تم نقل الرابع للمستشفي عن طريق الهلال الأحمر وقد اخذ العلاج اللازم".