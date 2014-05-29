ما هو السر الذي جعل الموقف من مشروبات الطاقة ينقلب رأساً على عقب، ليحد من ترويجها بشكل كبير لكن لا يمنعها؟ ولماذا حدث التغيّر بعدما تمكنت شركات مشروبات الطاقة من تأسيس قاعدة مستهلكين بين المراهقين والشباب!؟

أول ما بدأ ظهور إعلانات وتسويق مشروبات الطاقة قوبلت بإهمال، لم تهتم جهة حكومية بأخطارها، حتى أصبحت تعرض في كل مكان ولمن طلب مثل المشروبات الغازية ومشروبات العصير المصنّعة، استمرت «الدرعا ترعى» فترة من الزمن، وحين بدأ الإعلام في التحذير منها ظهر بيان من وزارة الصحة يخفف من أخطارها، كان هذا قبل حوالى الثمانية أعوام، وكان موقفاً مثيراً للاستغراب.

وقبل قرابة الثلاثة أشهر صدر قرار عن مجلس الوزراء يمنع بيع مشروبات الطاقة في المنشآت الحكومية والتعليمية والصحية والصالات الرياضية الحكومية والخاصة، مع إلزام شركاتها بكتابة عبارات تحذير على علبها، ومنعها من الترويج للمشروبات بحملات دعائية أو رعاية أو التوزيع المجاني لهذا المنتج الثابت خطره على مستهلكيه كباراً وصغاراً.

لا شك في أن هذا القرار حكيم وله حاجة، لكن لماذا تأخر كل هذا الزمن الطويل؟ فإذا قيل إنه جاء نتيجة لدراسة، من غير المعقول أن تستلزم الدراسة أكثر من 10 أعوام، وهي تدرس منتجات معروفة مكوناتها في الخارج قبل أن تستورد أو تصنع في الداخل.

ما هو السر يا ترى؟ محاولة معرفة السر لها فائدة تتجاوز الفضول العادي، والسبب أن كثيراً من القضايا تراوح مكانها منذ زمن بعيد وتدور في حلقة مفرغة تحولت إلى حلقة مفزعة، ومعرفة سبب الانقلاب على أو الموقف من مشروبات الطاقة وتقنين تسويقها والحد من انتشارها يمكن أن تفتح لنا أبواباً لتحريك قضايـــا أخرى هي تمـــاثل في خطورتها مشــروبات الطاقة لكن الــناس يستهــلكونها قـسراً!



نقلا عن صحيفة "الحياة"

alhayat.com/Opinion/Abdulaziz-Al-Swiad/2655202/أحياناً----(سر-مشروبات-الطاقة)