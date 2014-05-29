أمير مكة يغسل الكعبة المشرفة

قام أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير مشعل بن عبدالله، بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وقال في تصريحات صحافية، عقب انتهائه من غسل الكعبة: "أحمد الله جل وعلا الذي منّ علينا بنعمة الإسلام، وجعلنا في هذه البلاد قيادة وحكومة وشعباً، قائمين بتطبيق الشريعة الإسلامية السمحة في كل شؤون حياتنا، وشرفنا بالقيام بخدمة بيته الحرام، وخدمة قاصديه وزواره".

وأضاف: "في هذا اليوم المبارك تشرفت نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بغسل الكعبة المشرفة، وإني أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان وصادق الدعاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - على ما تجده الأماكن المقدسة من اهتمام ورعاية، وتسخيرهم لكل مقدرات هذه البلاد لخدمتها وعمارتها، وخدمة الحجاج والمعتمرين، داعياً الله تعالى أن يديم علينا قيادتنا، وأن يحفظ بلادنا وأمننا".