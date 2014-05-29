حصريا لـ"العربية نت".. تفاصيل حادث قتل عامل بالسويدي

وقعت مساء البارحة حادثة قتل جديدة لعامل في حيّ السويدي بالرياض، لكنها أخفّ وطأة من الحادثة الشهيرة التي حدث قبل شهرين تقريباً، وهي مقتل عامل بشكل مروّع على يد مريض نفسي، التي تشترك مع الحادثة الجديدة في وقوعها بنفس الحي وفي مكان عام.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "العربية نت" حصرياً بعد وقوفها على مسرح الجريمة صباح اليوم، فإن العامل (هندي الجنسية) الذي يعمل في إحدى الورش المخصصة لغسل وتغيير زيت السيارات بحي السويدي، أبدى تذمره من الطريقة التي يعمل بها زميله (تشادي الجنسية)، في غسل السيارات.

وحاول ذلك العامل التفاهم مع زميله، غير أن الأخير لم يعجبه هذا الأمر، ما دعاه إلى توجيه خرطوش المياه الذي يستخدم في غسل السيارت إلى وجه العامل.

ونتج من ذلك التصرف أن المياه دفعت العامل بقوة إلى الوراء ما تسبب في ارتطامه باللوحة الزجاجية التي كانت خلفه، ما أدى إلى وفاته فوراً.

ولم يكن أمام الجاني سوى الاندهاش مما وقع أمامه، وإبلاغ الشرطة بما حدث، والتي باشرت الحادث وقبضت عليه.