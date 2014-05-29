سعوديون يجيدون "لغة الجسد" للتعامل مع المعتمرين

اجتاز عدد من السعوديين العاملين في مختلف الأجهزة الحكومية مهارات جديدة للتعامل مع المعتمرين والحجاج، في ظل الاستعدادات لاستقبال آلاف الزوار والمعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل 30 يوماً من حلول شهر رمضان الذي تبلغ السياحة الدينية فيه ذروتها.

ولأول مرة تعقد دورة تضم مهارات تتعلق بأذكى أنواع الاتصال وهي مهارات لغة الجسد التي يقول علماء النفس إنها تشكل 55% من عملية الاتصال الشفهي.

وكرّمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 30 متدرباً على مهارات التعامل مع الحجاج والمعتمرين وزوار المسجد النبوي بعد تفوقهم في فهم مهارات التواصل ومكوناته الأساسية والمهارات البصرية والصوتية والسمعية، إلى جانب الأسباب المؤدية إلى مشكلات التواصل مع الآخرين.

وحصل المتدربون على رؤية حديثة عما ينبغي المحافظة عليه أثناء التعامل مع زوار البقاع المقدسة وما يجب تجنبه وأهمية المبادئ في التعامل مع الآخرين.