فصل 3 ممرضات غير سعوديات بدّلن مولودين

قررت المديرية العامة للشؤون الصحية بالقصيم، فصل 3 ممرضات غير سعوديات، بسبب إهمالهن الذي كاد يتسبب بإيقاع تبديل مولودين في مستشفى الملك سعود في عنيز.

وقالت المديرية في بيان لها "إنه أثناء تسليم أحد المواليد لوالدته - وقت الزيارة – راودتها الشكوك بأن هذا المولود ليس ابنها، وعلى الفور كون المعنيون بالمستشفى لجنة مختصة سريعا للتحقق من ذلك وفق الإجراءات المنظمة لذلك رجوعا لبصمات القدمين والأساور الثلاث المربوطة في كل مولود، وأن مختلف الإجراءات صحيحة عدا خطأ التمريض الذي سلم المولود الخطأ للأسرة، علما أن والدتا الطفلين منومتان في غرفة واحدة في قسم النساء بالمستشفى".

وأكدت المديرية أنه تم أخذ عينات من الدم للأسرتين للمطابقة قطعاً لأي شكوك، وقد أثبتت جميع الفحوص المخبرية سلامة النتائج.

وأشارت المديرية إلى أن اللجنة الموكلة بالتحقيق بهذا الموضوع ستتخذ الإجراء النظامي والقانوني اللازم بعد إنهاء التحقيقات التي لاتزال جارية حاليا، والتي كشفت إهمال ثلاث ممرضات غير سعوديات، وسيتم طي قيدهن لإخلالهن بأداء العمل الموكل إليهن.

في المقابل، قال مساعد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة القصيم، النقيب بدر السحيباني، إن النتائج النهائية للفحوص الفنية التي أجرتها شرطة منطقة القصيم على الطفلين حديثي الولادة بمستشفى الملك سعود بعنيزة لتحليل الحمض النووي الوراثي DNA اشتراك الأنماط الوراثية لعينة كل طفل مع والديه الحقيقين، ما أثبت بشكل قاطع الأبوة الحقيقية لكل طفل، كما أثبتت أيضا التقارير التي أجرتها الجهات الأمنية تطابق بصمات الأقدام للطفلين مع البصمات التي تمت طباعتها لهما عند الولادة في سجل الحضانة الأساس تمام الانطباق.

وأضاف "لكن بمقارنة هذه البصمات مع طبعات بصمات سجل الحضانة للطفلين عند الخروج تبين وقوع تبديل بها حين تسجيل الخروج، كما أوضحت كذلك نتائج بصمات والدتي الطفلين المطبوعة في سجل الحضانة الأساس تطابقها مع البصمات المأخوذة لهما، ما يثبث بشكل قطعي أيضا الأبوة الحقيقية لكل طفل".