وفاة طفل وإصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا

شهدت السعودية، اليوم الخميس، وفاة طفل لم يتجاوز ربيعه الحادي عشر، وإصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا، في ظل مساعي وزارة الصحة إلى محاصرة الفيروس الذي أصاب 568 شخصا، وقتل 187 حالة منذ انتشارة في السعودية.

وكشف تقرير الوضع اليومي لحالات فيروس كورونا عن تفاصيل الحالات المصابة اليوم كالتالي:

في الرياض:

1. رجل يبلغ من العمر 55 سنة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 22/5/2014، وأدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 26/5/2014. أخذت له مسحة بتاريخ 28/5/2014، وأثبتت إيجابيتها وحالته مستقرة.

في المدينة المنورة:

1. رجل يبلغ من العمر 44 سنة، ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 18/5/2014، أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 28/5/2014، وهو مخالط لحالة مؤكدة وحالته مستقرة.

في حفر الباطن:

1. رجل يبلغ من العمر 71 سنة، يعاني من ارتفاع في ضغط الدم والروماتويد والبروستات. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 21/5/2014. أدخل إلى مستشفى حكومي بتاريخ 23/5/2014 وحالته مستقرة.

وفيات من الحالات المسجلة سابقاً:

1. حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 11 سنة، أدخل إلى مستشفى حكومي بالرياض، كان يعاني من ورم في المخ، وهو من الحالات المسجلة سابقا بتاريخ 16/5/2014، وقد وافته المنية بتاريخ 28/5/2014. تغمده الله بواسع رحمته.