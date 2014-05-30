أكاديمي يفوز بجائزة المؤسس للكتاب

فاز أكاديمي سعودي بجائزة الملك عبدالعزيز للكتاب في فرع الكتب المتعلقة بالجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية الصادرة باللغات الأجنبية.

وأبلغت دار الملك عبدالعزيز الأستاذ بجامعة القصيم محمد الدغيري بفوز كتابه: "التنوع الاقتصادي في اقتصاديات البلاد الغنية بالموارد، الصناعة التعدينية في السعودية" بواحدة من أبرز فروع جائزة الملك المؤسس البالغ عددها 8 فروع، والتي تعقد في دورتها الأولى، وسيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة وتخصيص حفل لتكريم الفائزين.

وفي حديث لـ"العربية.نت" قال الدكتور محمد الدغيري إن كتابه يسهم في خلق رؤية جديدة للاستفادة من القطاعات الأخرى كبديل للنفط، الذي يعتبر من المصادر المستنزفة ودائماً ما تتعرض أسعاره إلى تقلبات حادة.

ويقول الباحث إن هناك مساعي حثيثة لتبني سياسات جديدة لتطوير القطاعات غير النفطية، لافتاً إلى أن الدراسات التي قام بها تفتح آفاقاً في مجال الاستثمار في قطاع التعدين.

ويضيف الدغيري: "بعد تحطم أسعار النفط في منتصف الثمانينيات، وبلوغ نسبة ما تشكله الصادرات النفطية على الاقتصاد السعودي 85% أدركت الحكومة السعودية الحاجة إلى التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، كمصدر الدخل الرئيسي للدولة وذلك لتفادي المشاكل الاقتصادية التي عادة ترتبط بما يعرف في أدبيات الاقتصاد بلعنة المصدر".