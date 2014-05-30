استئصال السرطان

•• لو حاسب كل إنسان نفسه..

•• وواجهها بعيوبه.. وأوجه قصوره..

•• وحتى بانحرافاته وممارساته الخاطئة

•• لخجل من نفسه أولا..

•• ولامتنع عن «قذف» الآخرين بما ليس فيهم..

•• ولما علق «فشله» و«غباءه» وضعة نفسه.. على الغير..

•• ولحاسب نفسه قبل أن يتهم عباد الله بما هو مفطور عليه.. وبعض من تكوينه الأخلاقي.. والفكري.. والنفسي..والعملي.

•• لكن من يفتقرون إلى الحد الأدنى من الأخلاق.. أجبن من أن يكتشفوا أوجه الاختلال في حياتهم.

•• كما أنهم يتهربون حتى من التوقف عند «خزاياهم».

•• لماذا؟!

•• لأنهم وصلوا إلى مرحلة «الانحدار التام»

•• والانهيار الأخلاقي الشامل

•• فعميت أبصارهم..

•• وأغلقت عيونهم

•• وأخذوا يعلقون سوء الحال الذي وصلوا إليه.. على عباد الله الشرفاء بدل أن يعالجوا أمراضهم..

•• وبدل أن يجأروا بالشكوى.. وبالتذمر.. وبالدسيسة.. وبالتقول.. والكذب..

•• ونحن في هذه الحالة

•• لا نملك إزاء هذا الأنموذج من البشر سوى الاستئصال لهذا الورم من الجذر.

•• حفاظا على السلامة العامة من جهة..

•• وتطهيرا للموقع الذي يتلوث بوجودهم ويتضرر من حولهم بما أصابهم من أمراض..

•• ولعل أقل تلك الأمراض هي:

•• الحقد على المجتمع..

•• الحقد على البلد..

•• والحقد على من يريدون مساعدتهم على أنفسهم

•• وإصلاح أحوالهم

•• ولكن دون أدنى فائدة ترجى.

***

لحظة:

[•• مهما فعلت مع من لا أخلاق له فإنك لن تسلم من بذاءته وسوء تربيته]

نقلا عن صحيفة "عكاظ"

www.okaz.com.sa/new/Issues/20140530/Con20140530702749.htm