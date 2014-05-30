التحقيق مع «نزاهة»

عملت «نزاهة» في غير ما هيئت له، ونشأت منزوعة الهيبة، مترهلة هرمة، تركت وظيفتها وزاحمت وزارة على عملها. ربما وجدت عملها شاقاً، فبحثت عن أقل ما يمكن أن تحفظ به ماء وجهها في زعمها، فارتأت وظيفة الوعظ والإرشاد تخاطب به الموظفين من بعيد، برسائل جوال تجاوزت الشريحة المستهدفة لتصل من لا علاقة له بما تعظ به، ومن لا يتحدث العربية أصلاً! أعلمُ أن رسائل المواعظ والإرشاد التي أمطرت بها نزاهة جوالاتنا هي في مضمونها وظيفة منابر المساجد ومن صميم عمل وزارة الشؤون الإسلامية، فهل تجد نزاهة نفسها فرعاً من أفرع هذه الوزارة؟!

أن تضيّع نزاهة رسالتها وهدفها وخريطة طريقها، فهذا محسوب عليها من التأثر ببيئة الفساد الإداري الذي لا تنحصر صوره في المحسوبيات، بل تمتد لتشمل ما هو أخطر من ذلك، وهو الترهل والكسل الإداري الذي يضيع الأهداف. ونزاهة بهذا الاعتبار لا نراها بعد أن فقدت بوصلتها إلا عالة على موازنة الدولة، وقد مضت مدة كافية لتحقق لنا نزاهة شيئاً مما كنا نطمع أن تحققه، لكنها لم تزدنا إلا إحباطاً على إحباط، ومن يرى عجزها وسوء تدبيرها يظن أن البلد خلواً من الفساد والفاسدين!

نزاهة تدرك أكثر من غيرها أن التعويل على الوعظ والإرشاد لن يزجر مَن مردوا على الفساد والاختلاس واستنزاف أموال الدولة لمصالحهم الخاصة، وهي حيلة العاجز الذي لا يملك إلا أن يعظ ويخوّف بالله، أما أن تكون هذه هي حيلة مؤسسة من مؤسسات الدولة المخوّلة بالنظام والقانون أن تلاحق بهما الفساد وتفضح المفسدين، فهذا أشبه ما يكون بالنكوص عن الوظيفة والمهنة، وقد يبدو لبعض الناس مواطأة على الفساد وإغراء للفاسدين بالإيغال في الفساد، فعين الرقيب لا تزال في سباتها العميق!

لذا نجد نزاهة مستحقة للمحاسبة والتحقيق، وإلغاؤها أجدى من بقائها هكذا، وقد حادت عما أنشئت من أجله.

ظننا أحسن الظن بنزاهة، وقلنا للمحبطين المتشائمين، مازال الوقت باكراً للحكم عليها سلباً أو إيجاباً، فاعطوها فرصتها لتحقق مقصودها، ولكن مضت أكثر من ثلاثة أعوام ونزاهة تراوح مكانها، بل ها هي تفاجئنا بأنها باتت صديقاً ودوداً لكثير من الجهات الحكومية التي ظن الناس أن نزاهة ستقف لها بالمرصاد، ولكنها أخذت معها متأسية بقوله تعالى «والله رؤوف بالعباد».

يا نزاهة! إن مما يطعن في نزاهتك أن تبقي هكذا، قد ضيعتِ طريقك، وحدتِ عن رسالتك وهدفك.

نقلا عن صحيفة "الحياة"

alhayat.com/Opinion/Sami-El-Majad/2667972/التحقيق-مع-«نزاهة»



