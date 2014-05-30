عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

الشك يمكن أن يكون بديلاً لليقين

وذلك في حالة تعذر تحقق اليقين، وهذا ينطبق بصفة خاصة في قضايا الرشوة والكسب غير المشروع، والفساد بعامة، ولنبدأ بالرشوة فهذه من الصعب إن لم يكن من المستحيل إثباتها، لأنّ الضالعين فيها، الراشي والمرتشي، لا يمكن أن يعترفا بها لما في ذلك من عواقب وبيلة عليهما، ومن الصعب وجود طرف ثالث يشي بها ويفضحها، وحتى لو وجد فهو لا يملك دليلا يقينيا، وهذا ينبطق على أنواع الفساد الأخرى كالواسطة،، ولهذا فلا مناص من اللجوء إلى الشك كدليل، وهذا ما دفع المشرع قبل نصف قرن تقريبا إلى أن يضع نظام « من أين لك هذا» كبديل عن اليقين، ولكنّ هذا النظام مع الأسف لم يطبق، رغم وجود ثروات لأناس لا يستطيعون إثبات مصدرها، ونتيجة لعدم تطبيق النظام تعثرت مشروعات كثيرة أهمها مشروع الصرف الصحي في جدة، وقد استدركت نزاهة أخيرا وبعد سنين من إنشائها هذا الفوات، فتقدمت للمقام السامي بلائحة منظمة لإقرار الذمة المالية، لمتابعة حالات الثراء المشكوك في مصدرها لدى العاملين المشمولين بإقرار الذمة المالية، وستتولى الإدارة العامة لإقرارات الذمة المالية والقسم الوظيفي القيام بتلك المهام.. فعسى أن يتحقق المأمول

نقلا عن صحيفة "الرياض"

www.alriyadh.com/939903

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
رابط مختصر

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة