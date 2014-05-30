تسجيل حالة "كورونا" بجدة وشفاء خمسة أشخاص

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها حالة جديدة في جدة مصابة بفيروس كورونا، وأوضحت في بيانها التفصيلي اليومي عن تماثل خمس حالات للشفاء.

وفيما يلي البيان التفصيلي:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: حالة واحدة.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 5 حالات.

العدد الكلي للوفيات: لا توجد وفيات.



ملخص الوضع الصحي للحالات:

حالة واحدة في العناية المركزة.



تفاصيل الحالات :



في جدة :

1. رجل يبلغ من العمر 36 سنة, يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 26/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بالقنفذة بتاريخ 28/5/2014. تم تحويله الى مستشفى حكومي آخر في جدة. ويتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل.

وفيات من الحالات المسجلة سابقاً:

لا توجد.



الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

1. رجل يبلغ من العمر 36 سنة, خرج من مستشفى حكومي بمكة بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.

2. رجل يبلغ من العمر 71 سنة, خرج من مستشفى حكومي بجده بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.

3. امرأة تبلغ من العمر 42 سنة, خرجت من مستشفى حكومي بجده بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.

4. امرأة تبلغ من العمر 20 سنة, خرجت من مستشفى حكومي بالمدينة بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.

5. رجل يبلغ من العمر 35 سنة, خرج من مستشفى حكومي بالمدينة بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.