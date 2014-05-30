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تسجيل حالة "كورونا" بجدة وشفاء خمسة أشخاص

المصدر: الرياض-العربية.نت
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها حالة جديدة في جدة مصابة بفيروس كورونا، وأوضحت في بيانها التفصيلي اليومي عن تماثل خمس حالات للشفاء.

وفيما يلي البيان التفصيلي:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: حالة واحدة.
الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليًّا: 5 حالات.
العدد الكلي للوفيات: لا توجد وفيات.

ملخص الوضع الصحي للحالات:
حالة واحدة في العناية المركزة.

تفاصيل الحالات :

في جدة :
1. رجل يبلغ من العمر 36 سنة, يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 26/5/2014 وأدخل إلى مستشفى حكومي بالقنفذة بتاريخ 28/5/2014. تم تحويله الى مستشفى حكومي آخر في جدة. ويتلقى العلاج بالعناية المركزة سائلين الله له الشفاء العاجل.

وفيات من الحالات المسجلة سابقاً:
لا توجد.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:
1. رجل يبلغ من العمر 36 سنة, خرج من مستشفى حكومي بمكة بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.
2. رجل يبلغ من العمر 71 سنة, خرج من مستشفى حكومي بجده بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.
3. امرأة تبلغ من العمر 42 سنة, خرجت من مستشفى حكومي بجده بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.
4. امرأة تبلغ من العمر 20 سنة, خرجت من مستشفى حكومي بالمدينة بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.
5. رجل يبلغ من العمر 35 سنة, خرج من مستشفى حكومي بالمدينة بتاريخ 29/5/2014 ولله الحمد.

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