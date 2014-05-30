مقتطفات الجمعة

. تعجبني المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، حينما سبقت الصحافة، واعترفت بخطأ تبديل المواليد، وتداركها لهذا الخطأ فور وقوعه.. بهذا البيان طوت هذه الإدارة الواعية ملف الخطأ قبل أن يتحول إلى قضية رأي عام، و"اللي ما يشتري يتفرج"!.

. مع حلول الصيف جددت وزارة العمل تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس منذ منتصف يونيو وحتى منتصف سبتمبر، من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 بعد الظهر، وتوعدت المخالفين. لكنها لم توضح لنا عدد المخالفين في العام الماضي، وماذا فعلت بوعيدها لهم، ولم تضع أي رقم للإبلاغ عن المخالفين، وهو ما يكشف أن الأمر مجرد تصريح صحفي عابر!.

. 67 % من المشاركين في استبيان "رضا المستهلك" الذي نظمته وزارة التجارة، غير راضين عن أداء وكالات السيارات في المملكة. ولو تم سؤالي لانضممت إلى هذه الشريحة. وكالات السيارات في بلادنا وجه آخر لجشع البنوك المحلية التي سجلت يوم أمس أعلى موجودات في تاريخها.. كل منهما ينهش المواطن!.

. حريق شب في قصر أفراح أثناء استضافته لفعالية نسائية، ونتج عنه إصابة امرأة بالاختناق.. في هذه الحوادث أكثر الإصابات ليست ناتجة عن الحريق.. بل نتيجة تدافع الناس المذعورين عند بوابات الخروج.. لو أسهمت إدارات الدفاع المدني بتوعية مرتادي القصور لانخفضت هذه الإصابات.. لكن يبدو أن الإدارات الإعلامية بفروع الدفاع المدني بحاجة إلى توعية!.

. أجمل أخبار الأسبوع كان يتعلق بغذاء الأطفال الرئيس، وهو الحليب.. معضلة الأسر الفقيرة والبسيطة وذات الدخل المحدود، إذ تم وضع سقف للأسعار بعد سنوات من المطالبات، ومن يتلاعب بالأسعار ـ لاحظ معي ـ سيتم تغريمه ماليا، وسيتم إغلاق محله بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر، أو إيقاف التاجر المخالف من 3 أيام إلى شهر، أو جميعها. ما أجمل يد القانون حينما تمسح على رأس الفقير والمسكين!.

. بدأنا بخبر تبديل المواليد ونختم بخبر مرتبط به، وهو أهم أخبار الأسبوع في السعودية، إذ تم طي قيد ثلاث ممرضات، تسببن في ذلك الخطأ نتيجة "الإهمال".. وليت العقوبات تمتد قليلا وتشمل كل من تثبت علاقته.. نحن لا نتحدث عن تبديل مقاعد في طائرة!.

نقلا عن صحيفة "الوطن"

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