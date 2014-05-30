مليون شخص يستمع لنصيحة حبيب الحبيب

استمع أكثر من مليون شخص لنصيحة الممثل حبيب الحبيب، التي قدمها عبر موقع "اليوتيوب"، بعدما اقتبس فكرة عرضها من أحد المشاهد الشهيرة في المسلسل الكوميدي الرمضاني "واي فاي"، ورافقه في تقديمها الممثل عبدالمحسن الشمري.

وتهدف نصيحة الحبيب إلى تخفيض فاتورة الكهرباء من خلال التكييف، وهي "إقفال الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل جهاز التكييف، ثم وضع درجة تبريد المكيف على 24 درجة مئوية، لأنها هي الدرجة الأنسب والأريح لجسم الإنسان، ويختم الحبيب نصائحه بضرورة تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين لضمان تكييف مريح ومضمون، ويستهلك طاقة أقل".

وحظى الإعلان بمشاهدة وصلت إلى 1.3 مليون مشاهدة، بعد مضي أسبوع تقريباً من عرضه.

يذكر أن حملة تخفيض فاتورة الكهرباء من خلال التكييف، يشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة. إذ يهدف المركز إلى توعية المستهلكين بأهمية توفير الطاقة.