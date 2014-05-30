نشوب حريق يقطع الكهرباء عن 17 ألف شخص

‏‫تكافح فرق الإطفاء بالدفاع المدني بمكة المكرمة الآن حريقاً شبَّ في محطة توليد الكهرباء في حي النوّرية بالعاصمة المقدسة، تسبّب في انقطاع الكهرباء عن الحي وقد سمعت أصوات انفجار، حيث شُوهدت ألسنة الدخان من مسافة بعيدة، فيما لا زال سبب الحريق غير معروف.

وفي السياق ذاته أكدت شركة الكهرباء في بيان لها نجاح فنيوها في إعادة الخدمة الكهربائية إلى سكان حي النوارية بمكة المكرمة و سكان بعض المناطق في محافظة الجموم وذلك بعد العطل القسري الذي حدث بمحطة نقل النوارية جراء حريق شب في إحدى المكثفات الساعة ١٠:٣٥ من صباح اليوم الجمعة الأمر الذي اضطر الشركة إلى عزل باقي المحولات في هذه المحطة ضمانا لسلامة الشبكة الكهربائية وامتداد الضرر لبقية المحولات.

وأضافت" استطاعت الشركة من إعادة الخدمة لما يقارب ١٧ الف مشترك في أقل من ساعة ولما يقارب ٧ آلاف مشترك في اقل من ساعة وعشرين دقيقة بينما إستغرقت الإعادة ساعتين لما يقارب 3 الاف مشترك بسبب الحاجة لإجراء عمليات فحص للقضبان المرتبط بالمكثف المحترق للتأكد من سلامته".