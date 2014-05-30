"مودة جدة" تؤهل 61 شاباً في إدارة ميزانية الأسرة

أهلت جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة بدعم مجموعة دلة البركة، وباعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 61 شاباً، لتطوير القدرات المالية للأزواج وتنمية مهاراتهم على إدارة ميزانية الأسرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة الخيرية الدكتور أنس زرعة أن هذه الدورات تأتي ضمن جهود الجمعية في برنامج "الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة" الذي أطلقته بدعم مجموعة دلة البركة، نظراً لأهمية ميزانية الأسرة التي أصبحت مطلباً ملحاً، نظراً لارتباطها بالعديد من المشكلات الأسرية المتكررة.

وأضاف أن أكثر أسباب الطلاق تعود إلى نقص الجانب المالي وسوء التدبير الاقتصادي، منوهاً بأن الإسلام طالب بالتوسط في كل أمور الحياة المأكل والمشرب والمركب من دون إسراف أو تبذير أو بخل أو تقتير.

وأشار إلى أن الجمعية أعدت حقيبة تدريبية للمساهمة في نشر ثقافة التوسط والاعتدال في الصرف وحل المشكلات الأسرية الناجمة عنها، مبيناً أن الحقيبة التدريبية تشمل الأنشطة والأساليب التدريبية التي ينفذها المدرب فضلاً عن معالجتها للجوانب الدينية والثقافية بما يحقق الفائدة المرجوة منها في تأهيل الزوجين لتحمل المسؤولية الأسرية وتنمية قدراتهم المالية في التخطيط لإدارة ميزانية الأسرة.

يذكر أن دورة "الذكاء المالي في إدارة ميزانية الأسرة" الأولى بمشاركة 25 متدرباً بالتعاون، فيما أقيمت الدورة الثانية بمشاركة 36 متدرباً.