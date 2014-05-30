3 دقائق.. بين السعودي والياباني

آن للسعودي أن يفخر.. أكثر من الياباني.. ولكن ليس في الصناعة، بل في تجديد جواز السفر، بعد النقلة التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات، بإلغاء تعبئة الاستمارات يدويا، واستبدال ذلك بنماذج لاستمارات إلكترونية.. الله أكبر..!

نحن أفضل من اليابانيين الذين يضطرون إلى تجديد جوازاتهم عبر أجهزة تشبه أجهزة الصراف الآلي خلال 3 دقائق، دون مقابلة أي موظف في الجوازات، لا أدري كيف يشعر الياباني بقيمة الجواز دون أن يستلمه من يد الجندي أو العريف، ودون أن يتشرف الجواز بتوقيع سعادة الضابط.

فنحن في السعودية تخيرنا إدارة الجوازات بين أن نحضر معززين مكرمين إلى فروع الجوازات بعد حجز الموعد إلكترونيا وطباعة الاستمارة، وقد استثنت الجوازات مسؤولين حكوميين ورجال الأعمال من الحضور، وشددت على عدم قبول مراجعة أقارب المرضى والعجزة وكبار السن، ما لم يكونوا من الدرجة الأولى..!

أيضا ما يميز السعودي عن الياباني، أنه لا يجبر على الوقوف أمام آلة لا تمتلك عقلا، ولن يجبر في المستقبل على الحضور إلى فروع الجوازات، فإدارة الجوازات خيرت المواطنين ولم تحيرهم، وأكدت أنه بإمكانية المواطن أن يطلب إرسال الجواز إليه عبر البريد السعودي..!

قبل أيام وتزامنا مع النقلة الجديدة التي أحدثتها إدارة الجوازات بضرورة حجز موعد المراجعة إلكترونيا، وطباعة الاستمارة، وضرورة إصدار الهوية الوطنية للسيدات، نقلت قناة "العربية" الفيديو الياباني الذي يظهر أن تجديد الجواز الياباني أصبح يتم عبر جهاز آلي خلال 3 دقائق، بما فيها التثبت من البيانات عبر البصمة، والتأكد من الجواز، ثم أخذ صورة لصاحب الجواز، ثم طباعته ليكون جاهزا للاستخدام. ولو كنت مسؤولا في "العربية" لعاقبت الذي كتب عليه "فيديو مدهش"..!

أين الدهشة في أن يكون إصدار الجواز خلال 3 دقائق؟

هذه جوازات بلا قيمة، لذلك لن يحافظ عليها المواطن، فكما يقولون: "إيزي كم إيزي قو..!"، وطبعا كلنا نعرف ماذا يعني أن تفقد جواز سفرك..!

(بين قوسين)

الجواز وثيقة مهمة جدا، ومن الضروري التشديد في إجراءات إصداره أو تجديده.. لذلك أنا أعترض على فكرة إرساله بالبريد السعودي؛ لأن البريد السعودي "ضيّع رسايلنا"..!

نقلا عن صحيفة "الوطن"

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