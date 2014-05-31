الإسكان تستبعد بعض المتقدمين لمنازل جازان

كشفت وزارة الإسكان بثها رسالة نصية بدءا من الغد، إلى طالبين الحصول على الدعم السكني بجازان عبر البوابة الإلكترونية "إسكان" خلال فترة 27/3/1435 إلى 27/4/1435هـ، في الوقت الذي أعلنت فيه عدم قبولها بعض المتقدمين من دون أن تكشف أعدادهم.

وقالت في بيان لها، اليوم السبت، "قد تم استبعاد الطلبات التي ثبت عدم توفر أحد شروط الاستحقاق في أصحابها، والطلبات التي توفرت بشأنها معلومات تدل على انتفاء أحد شروط الاستحقاق لدى أصحابها، وكذلك الطلبات المعلقة لتقديم المستندات المطلوبة، حيث ستوفر البوابة الإجراءات اللازمة بشأنها".

وأوضحت "سيتم إرسال رسائل تنبيه نصية عبر الهاتف المحمول ابتداء من يوم غد الأحد للرجوع إلى البوابة، ومعرفة حالة طلباتهم، والعمل على استكمال الإجراءات المطلوبة خلال فترة 14 يوماً من تاريخ 3 شعبان 1435هـ الموافق 1 يونيو 2014".