انتحار خمسيني في الطائف واﻷسباب مجهولة

انتحر مواطن خمسيني في محافظة الطائف، فيما تحقق الجهات المعنية في الحادث، لكشف ملابساته وتفاصيله.

وكان الناطق الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أكد أن مركز شرطة الشفا في محافظة الطائف، تلقى صباح أمس الجمعة بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بأن شقيقه تسبب في إيذاء نفسه، ما أدى إلى وفاته.

وزاد المقدم القرشي "فور تلقي البلاغ جرى الانتقال للموقع من قبل المختصين، واتضح أن المتوفي في العقد الخامس من العمر، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة، علما أن التحقيق مازال جاريا في القضية، وتمت إحالة كامل القضية لجهة الاختصاص".