حالة "كورونا" جديدة في جدة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيلها حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا. وكشفت في بيانها التفصيلي اليوم، عن شفاء حالة من الفيروس، بينما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفيما يلي نص البيان التفصيلي:

العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة: حالة واحدة.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا: حالة واحدة.

العدد الكلي للوفيات: لا توجد وفيات.

ملخص الوضع الصحي للحالات: حالة واحدة في العناية المركزة.

تفاصيل الحالات:

في جدة:

.1 رجل يبلغ من العمر 45 سنة، يعاني من مرض السكري وارتفاع في ضغط الدم. ظهرت عليه الأعراض التنفسية بتاريخ 22/5/2014، وأدخل إلى مستشفى حكومي بالقنفذة بتاريخ 27/5/2014. تم تحويله إلى مستشفى حكومي آخر في جدة، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة، سائلين الله له الشفاء العاجل.

وفيات من الحالات المسجلة سابقاً:

لا توجد.

الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق وتماثلت للشفاء حاليا:

.1 رجل يبلغ من العمر 65 سنة، تم تحويله من القنفذة إلى مستشفى حكومي في جدة. خرج من مستشفى حكومي بجدة بتاريخ 30/5/2014 ولله الحمد.