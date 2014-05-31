سحب عينات من شوكلاته لفحص خلوها من الخنزير

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها سحبت عينات من شوكولاتة كادبوري المتوافرة في الأسواق السعودية، لفحصها مختبريا وتحليلها، بغرض التأكد من خلوها من الحمض النووي للخنزير (DNA)، بعد ثبوت وجود آثار هذه المادة في بعض منتجات شوكولاتة كادبوري المصنعة في ماليزيا.

حيث أظهرت الاختبارات الدورية لوزارة الصحة الماليزية للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات الحلال، احتواء هذه المنتجات على آثار للمادة في دفعتين من شوكولاتة كادبوري، وهما "كادبوري حليب بقري بالبندق، والذي يحمل تشغيلة رقم: 200813M01HI2، ومسجل بتاريخ صلاحية ينتهي في 13/11/2014، وكادبوري حليب بقري باللوز المحمص، والذي يحمل تشغيلة رقم: 221013N01RI1، ومسجل بتاريخ صلاحية ينتهي في 15/1/2015.

وشرعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، في إجراءات احترازية عاجلة، وذلك بسحب عينات من المنتجات التي ثبت احتواؤها على آثار الحمض النووي للخنزير، بأرقام تشغيلات مختلفة ومنتجة في دول أخرى، لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من خلوها من مشتقات الخنزير، حيث لم يثبت لدى الهيئة وجود التشغيلات الملوثة في الأسواق المحلية.

ووفقا لنائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء، الدكتور صلاح الميمان، فإن "الأنواع المسجلة لدى الهيئة، ﻻ تتضمن أي منتجات كادبوري مصنعة في ماليزيا، وأن الموجودة في الأسواق السعودية مستوردة من دول أخرى مثل جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة".

وأشار الميمان إلى "أن الهيئة ستقوم باتخاذ التدابير اللازمة في حال أثبتت التحاليل المخبرية احتواء العينات على أي آثار للحمض النووي للخنزير"، مطالبا من يعثر على منتجات كادبوري في الأسواق المحلية مسجلة بنفس "أرقام التشغيلات" المسحوبة من الأسواق الماليزية، والمعلن عنها رسميا "التواصل مع الهيئة".