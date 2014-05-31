وزراء خارجية الخليج يجتمعون في الرياض الاثنين

يعقد وزراء خارجية الخليج، بعد غد الاثنين، اجتماعاً وزارياً في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور عبداللطيف الزياني في بيان له، اليوم السبت، إن الدورة العادية الـــ131 للمجلس الوزاري ستستعرض مسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، كما ستنظر في العديد من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى ودورات المجلس الوزاري، وسير العمل في المشاريع المشتركة، وكذلك في الموضوعات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى.

وأضاف أن المجلس الوزاري سيتناول الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون، وما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك بشأنها.